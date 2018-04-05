Ещё
Джей и Молчаливый Боб вернутся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джей и Молчаливый Боб вернутся 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер Кевин Смит создаст сериал про Джея и Молчаливого Боба в виртуальной реальности. Об этом сообщает The Verge.
Проект будет снят от лица Молчаливого Боба, в то время как Джей будет следовать через «череду идиотских приключений». Сериал разрабатывается совместно с компанией STX Entertainment.
Джей и Молчаливый Боб — персонажи вымышленной вселенной View Askewniverse, созданной Смитом. Герои впервые появились в его фильме «Клерки» 1994 года. На данный момент их можно увидеть в семи полнометражных картинах и мультфильме.
Смит анонсировал продолжение приключений Джея и Молчаливого Боба в феврале 2017 года. Он выложил в Facebook первую страницу сценария с названием «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Съемки должны были начаться летом 2017 года. Связан ли проект в вируальной реальности с той идеей, неизвестно.
Кевин Смит снял такие комедийные ленты, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих картинах он также исполнил роль Молчаливого Боба. Джея сыграл актер Джейсон Мьюз. За «Клерков» Смит был удостоен двух наград на Каннском кинофестивале в 1994 году.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал7
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой4
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение