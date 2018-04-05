Джей и Молчаливый Боб вернутся

Режиссер Кевин Смит создаст сериал про Джея и Молчаливого Боба в виртуальной реальности. Об этом сообщает The Verge.

Проект будет снят от лица Молчаливого Боба, в то время как Джей будет следовать через «череду идиотских приключений». Сериал разрабатывается совместно с компанией STX Entertainment.

Джей и Молчаливый Боб — персонажи вымышленной вселенной View Askewniverse, созданной Смитом. Герои впервые появились в его фильме «Клерки» 1994 года. На данный момент их можно увидеть в семи полнометражных картинах и мультфильме.

Смит анонсировал продолжение приключений Джея и Молчаливого Боба в феврале 2017 года. Он выложил в Facebook первую страницу сценария с названием «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Съемки должны были начаться летом 2017 года. Связан ли проект в вируальной реальности с той идеей, неизвестно.