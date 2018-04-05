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Харрисон Форд в последний раз сыграет Индиану Джонса
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Харрисон Форд в последний раз сыграет Индиану Джонса 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Стивен Спилберг, чей новый фильм «Первому игроку приготовиться» покорил мировой прокат, уже готов приступить к работе над следующим проектом — пятой частью «Индианы Джонса».
В интервью The Sun режиссер подтвердил в общем-то ожидаемый факт, что Харрисон Форд в последний раз примерит свою легендарную шляпу и возьмет в руки хлыст. Однако и после ухода актера франшиза, безусловно, продолжится.
На вопрос, может ли Индиану Джонса сыграть женщина, Спилберг ответил: «Нам придется только поменять фамилию Джонс на Джоан. Не вижу в этом ничего страшного».
Съемки приключенческого фильма стартуют через год. Премьера «Индианы Джонс 5» состоится 20 июля 2020 года.
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