Харрисон Форд в последний раз сыграет Индиану Джонса

Стивен Спилберг , чей новый фильм «Первому игроку приготовиться» покорил мировой прокат, уже готов приступить к работе над следующим проектом — пятой частью «Индианы Джонса».

В интервью The Sun режиссер подтвердил в общем-то ожидаемый факт, что Харрисон Форд в последний раз примерит свою легендарную шляпу и возьмет в руки хлыст. Однако и после ухода актера франшиза, безусловно, продолжится.

На вопрос, может ли Индиану Джонса сыграть женщина, Спилберг ответил: «Нам придется только поменять фамилию Джонс на Джоан. Не вижу в этом ничего страшного».

Съемки приключенческого фильма стартуют через год. Премьера «Индианы Джонс 5» состоится 20 июля 2020 года.