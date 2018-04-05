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Защита обжаловала приговор участникам «Христианского государства»
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Защита обжаловала приговор участникам «Христианского государства» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Защита одного из членов «Христианского государства» подала жалобу на приговор по делу о поджоге автомобилей, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступила жалоба от защиты Дениса Манталуца", — сказал собеседник агентства.
Хамовнический суд Москвы 29 марта приговорил трех участников «Христианского государства» к двум годам колонии общего режима каждого за поджоги машин.
Приговор не вступит в законную силу в отношении остальных людей, пока не будет рассмотрена апелляция защиты первого.
Кроме того, православные радикалы должны будут компенсировать ущерб владельцу сгоревшей Honda (986 тысяч рублей), однако аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения. Причем в ходе процесса выяснилось, что это были случайные люди, не имевшие никакого отношения к фильму «Матильда» или его режиссеру Алексею Учителю.
Обвинение просило для подсудимых по 2,5 года колонии общего режима. Все трое признали вину и заявили, что раскаиваются.
По словам прокурора, обвиняемые «действовали на почве личной неприязни к лицам, причастным к созданию фильма „Матильда“. Процесс проходил в особом порядке, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием. За это им гарантировали снижение наказания.
Автомобили были подожжены у офиса адвоката, представлявшего интересы режиссера Алексея Учителя, снявшего резонансный фильм „Матильда“. Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора.
Организация „Христианское государство — Святая Русь“ получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката „Матильды“. В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как „желание унизить святых православной церкви“.
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