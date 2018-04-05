Защита осужденного за поджог машин у офиса адвоката режиссера «Матильды» обжаловала приговор

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката, представляющего интересы Д. Манталуца», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд признал трех активистов виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений») и приговорил их к двум годам колонии общего режима каждого. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимые полностью признали свою вину.

Инцидент с поджогом произошел в сентябре 2017 г. у офиса адвоката К. Добрынина, представляющего интересы режиссера А. Учителя. Рядом со сгоревшими авто полиция нашла листовки с лозунгом «За » Матильду » гореть». Поджигателей задержали через некоторое время после акции. Они пояснили свои действия желанием привлечь внимание к оскорблению чувств верующих.

В фильме «Матильда» рассказывается история взаимоотношений императора Николая II и балерины Матильдой Кшесинской. Кампанию против проката фильма вела депутат Госдумы Наталья Поклонская . Она заявляла, что картина оскорбляет чувства верующих, так как Николай II причислен к лику святых.

«Христианское государство» стало известно после того, как в начале 2017 г. ее сторонники разослали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами.