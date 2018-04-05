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Защита осужденного за поджог машин у офиса адвоката режиссера «Матильды» обжаловала приговор
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Защита осужденного за поджог машин у офиса адвоката режиссера «Матильды» обжаловала приговор 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Защита сторонника организации «Христианское государство — Святая Русь» Дениса Манталуца, осужденного вместе с двумя соучастниками к двум годам колонии общего режима за поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина, обжаловала приговор. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката, представляющего интересы Д. Манталуца», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что суд признал трех активистов виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений») и приговорил их к двум годам колонии общего режима каждого. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимые полностью признали свою вину.
Инцидент с поджогом произошел в сентябре 2017 г. у офиса адвоката К. Добрынина, представляющего интересы режиссера А. Учителя. Рядом со сгоревшими авто полиция нашла листовки с лозунгом «За »Матильду» гореть». Поджигателей задержали через некоторое время после акции. Они пояснили свои действия желанием привлечь внимание к оскорблению чувств верующих.
В фильме «Матильда» рассказывается история взаимоотношений императора Николая II и балерины Матильдой Кшесинской. Кампанию против проката фильма вела депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявляла, что картина оскорбляет чувства верующих, так как Николай II причислен к лику святых.
«Христианское государство» стало известно после того, как в начале 2017 г. ее сторонники разослали письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая поджогами.
Лидер организации Александр Калинин был задержан и арестован по другому связанному с «Матильдой» делу по ч. 2 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Кроме того, в его отношении расследуется дело о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ).
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