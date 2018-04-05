Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в мае

В 2018 году для жителей Московской области продолжит работать проект «Летний кинотеатр». Об этом сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.

В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта «Летний кинотеатр» посетят около 65 тысяч зрителей. Показы начнутся уже в мае и продлятся до конца сентября

В репертуаре «Летнего кинотеатра» — приключенческие ленты, мультфильмы и мелодрамы. Этим летом в парках можно будет посмотреть «Частное

пионерское-3. Привет, взрослая жизнь», «Время первых», «Крым» и другие картины. Все фильмы российского производства. В 2018 году планируется проведение творческих встреч с кинематографистами, для которых Московская область — малая родина.