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Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в мае
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Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в мае 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В 2018 году для жителей Московской области продолжит работать проект «Летний кинотеатр». Об этом сообщила министр культуры региона Оксана Косарева.
В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта «Летний кинотеатр» посетят около 65 тысяч зрителей. Показы начнутся уже в мае и продлятся до конца сентября
Оксана Косарева.
В репертуаре «Летнего кинотеатра» — приключенческие ленты, мультфильмы и мелодрамы. Этим летом в парках можно будет посмотреть «Частное
пионерское-3. Привет, взрослая жизнь», «Время первых», «Крым» и другие картины. Все фильмы российского производства. В 2018 году планируется проведение творческих встреч с кинематографистами, для которых Московская область — малая родина.
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