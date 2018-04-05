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Адам Драйвер и Джон Хэмм снимутся в политической драме
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Адам Драйвер и Джон Хэмм снимутся в политической драме 

Киноафиша 45 минут назад
Фото: Киноафиша
Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы»), Джон Хэмм («Безумцы»), Аннетт Бенинг («Детки в порядке») и Дженнифер Моррисон («Однажды в сказке») сыграют в фильме «Рапорт о пытках», основанном на реальных событиях.
Политическая драма расскажет о сотрудниках ЦРУ, которые подвергали недопустимым психологическим пыткам подозреваемых в деле о теракте 11 сентября 2001 года. В основу сюжета ляжет документальная статья корреспондента Vanity Fair Кэтрин Эбан.
Скотт З. Бёрнс («Ультиматум Борна», «Гонка века») срежиссирует ленту по собственному сценарию. Какие роли достались актерам, пока не сообщается.
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