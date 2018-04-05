«У нас действительно есть идеи для продолжения» эксклюзивное интервью с создателями фильма «Гоголь.

Картина «Гоголь. Начало» удачно заглянула к российскому зрителю на огонек. Вызвав достаточное количество споров, собрала приличные деньги в кино, а создатели благодаря этому заявили еще два продолжения, для которых улучшили графику и придумать дополнительные киноаттракционы. «Гоголь. Вий» это продолжение приключений Николая Васильевича и его компаньонов: вместе они пытаются поймать всадника, убивающего молодых девиц и разобраться в видениях и прошлом Гоголя. Корреспондент Киноафиши пообщался с режиссером проекта Егором Барановым и исполнительницей роли утопленницы Оксаны — Юлией Франц. Они рассказали о том, чем вдохновлялись перед съемками, сложностях, с которыми столкнулись на съемочной площадке и планах на будущее.

Чем вы вдохновлялись перед съемками проекта «Гоголь»?

Егор Баранов: В первую очередь это фигура самого Николая Васильевич и его произведения. Если же говорить про визуальный стиль, то для нас это история с конфликтом времен эпохи романтизма… Главный герой, который застрял между двух миров — своим внутренним и реальным. А учитывая мистическую составляющую проекта, само собой напрашивалась общая готическая атмосфера. Поэтому у нас получилась такая ироничная темная сказка, где Гоголь скорее собирательный образ из мифов о нём, чем реальный биографический персонаж. В связи со всем вышесказанным мы не смогли отказать себе в удовольствии и использовали стиль самого известного из современных сказочников, короля готических сказок Тима Бёртона . А для визуализации видений, которые часто посещают главного героя, вдохновением послужил фильм «Андалузский пёс» Луиса Бунюэля

Трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Юля, а вы сразу пробовались на роль Оксаны, других вариантов не рассматривали?

Юлия Франц: Прочитав сценарий, я поняла, что Оксана мне ближе и понятнее остальных героинь. Кроме того режиссер Егор Баранов и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов изначально планировали меня видеть именно в образе утопленницы, имеющей виды на Николая Васильевича.

Для фильма «Гоголь. Начало» были сняты несколько сцен-аттракционов специально для кинопроката, для «Вия», что-то подобное разрабатывалось?

Егор Баранов: Это собственно и стало одной из причин, почему мы сдвинули выход фильма в прокате… Очень хотелось доработать компьютерную графику и сделать больше визуальных аттракционов. Во втором фильме мы больше узнаем о тайне возникновения дара Гоголя и зрители узнают, как он учится им пользоваться. При этом публику ждёт множество новых персонажей, заимствованных из повести «Заколдованное место» и собственно самого «Вия».

Егор Баранов с баранками

Как вы относитесь к фильмам ужасов и мистике в целом?

Юлия Франц: Я достаточно спокойно отношусь к страшилкам. Не могу назвать себя ярым фанат подобных историй. Но если нахожу проекты с интересным сюжетом, то обязательно смотрю их, но это происходит не часто. Мне ближе детективы и триллеры, фильмы со сложной завязкой. Люблю когда нужно с героями постепенно раскрывать кто же все-таки шпион, убийца или вор. Что-то такое в стиле «Острова проклятых» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

У вас нет ни одного похожего друг на друга проекта, что планируете следующим?

Егор Баранов: Мне нравится браться за разные жанры и стили. Интересно всегда делать что-то новое. Но я не руководствуюсь выбором жанра, когда нахожусь в поиске нового проекта. Всегда главное это интересная история, она и диктует жанр. Сейчас в разработке фантастическая история недалёкого будущего.

Не хотели бы сыграть кого-то совершенно не похожего на Оксану, чтобы не застрять в одном амплуа?

Юлия Франц: Я не мог сказать, что прямо очень бы хотела отойти от образа Оксаны, мне нравится то, какой она у нас получилась. Все роли, которые я исполняю, они настолько разные и не похожие друг на друга. Но я открыта для предложений, мне интересен и боевик, и костюмированная драма 19 века.

Юлия Франц в роли Оксаны

Есть желание продолжить приключения Н. В. Гоголя, раз уж зрители так прониклись историей?

Егор Баранов: У нас действительно есть идеи для продолжения. И мне как режиссёру очень бы хотелось развить созданный мир и погрузиться, например, не только в жизнь Диканьки, но и Санкт-Петербурга с множеством новых историй и персонажей с еще большим размахом. Но всё зависит от зрителя и сейчас слишком рано загадывать. Успех первого фильма нас очень обрадовал, поэтому очень бы хотелось верить, что публика не потеряет интерес к истории. И мы с удовольствием продолжим рассказывать о приключениях Николая Васильевича и дальше.

Чем больше всего запомнились съемки?

Все смены «Гоголя» были достаточно яркими на эмоции. У нас часто менялись локации, было много выразительных сцен, поэтому выделить какую-то одну я не могу. Самым специфическим оказались погодные условия. Я снималась в тонкой сорочке, босиком такой уж у Оксаны образ, а работали мы не в самое теплое время года (конец октября и ранняя весна) поэтому было достаточно холодно. Но я люблю трудности в работе, потому что когда приходится что-то преодолевать, будь то мороз или жара это одно удовольствие.

А есть у вас что-то заветное, что хотелось бы экранизировать? Любимая книга или история?

Егор Баранов: Много разных книг. Так навскидку могу назвать: «Мы» Замятина, «Мастер и Маргарита» Булгакова и «День опричника» Сорокина…

Беседовал Дмитрий Бортников

Погоняться с известным писателем за ведьмами и увидеть очередную реинкарнацию Вия зрители смогут уже сегодня, 5 апреля 2018 года.