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7 горячих фильмов для романтического уик-энда
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7 горячих фильмов для романтического уик-энда 

Ivi.ru 58 минут назад
Фото: Ivi.ru
Настоящим романтикам даже прохладная погода не помешает устроить жаркие выходные. Собрали несколько фильмов, которые помогут настроиться на нужный лад.

Пятьдесят оттенков свободы

Молодожены Кристиан и Анастейша живут в роскоши и наслаждаются каждым совместно проведенным днем. Но стоило им немного расслабиться, как на горизонте замаячили новые угрозы, которые могут навсегда положить конец их безмятежному существованию и разрушить их жизнь. Страсть и верность

Страсть и верность

Обаятельный гангстер Джино знакомится с хрупкой гонщицей Биби, и между ними вспыхивает страсть, сбивающая все на своем пути и навсегда меняющая жизнь героев. Ради возлюбленной Джино решает завязать и уйти из банды, но по законам криминального мира ему придется дорого за это заплатить. Новизна

Новизна

Габи и Мартин не привыкли к серьезным отношениям, однообразию семейной жизни и сковывающим душевные порывы обязательствам. Однако им настолько понравилось общество друг друга, что после первой ночи они не захотели расставаться насовсем. И, чтобы уж не совсем отказываться от своих привычек, решили, что у них будут свободные отношения и они будут рассказывать друг другу разные подробности санкционированных измен. Служанка

Служанка

Юная кореянка устраивается на работу в богатый японский дом, чтобы прислуживать леди Хедико. Она должна помочь одному аферисту соблазнить наследницу состояния и уговорить на побег с ним, но сама влюбляется в свою хозяйку. Царство красоты

Царство красоты

У архитектора Люка есть всё для счастья: красавица-жена, прекрасный дом, любимая работа, верные друзья, здоровье и молодость. В одной из деловых поездок он знакомится с хорошенькой Линдси и закручивает с ней роман. Решив во всем признаться жене, он с удивлением узнает, что у супруги тоже есть скелеты в шкафу. Неверная

Неверная

Чувственная драма о супружеской измене: жена и мать, прожившая 11 лет в счастливом браке, случайно знакомится с молодым французом и пускается во все тяжкие. О романе узнает верный муж, готовый на все ради любимой женщины, и решает встретиться с любовником. Чем все закончится, смотрите сами. Анатомия любви

Анатомия любви

Современная история о двух влюблённых выпускниках школы — простом парне Дэвиде и красавице из богатой семьи Джейд, чья любовь под запретом, и потому вдвойне желанна.
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