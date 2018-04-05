Машков, Ходченкова и Петров сыграют спецагентов в фильме «Герой»

"Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть, — зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им, — процитировали в пресс-службе Оганесяна. — Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора".

По сюжету Андрей (Александр Петров) 15 лет назад прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. Проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды ему звонит его отец (Владимир Машков), которого Андрей считал погибшим, и сообщает, что его пытаются уничтожить неизвестные силы. Помогать главному герою выжить и найти отца будет его первая любовь — девушка Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес.

Производством картины занимается кинокомпания «Карго» при участии холдинга ВГТРК . В работе над проектом будут задействованы ведущие европейские и российские постановщики трюков, которым предстоит воплотить экшен-сцены, драки, перестрелки и экстремальные погони. «Кроме того, запланирована сложнейшая, но невероятно эффектная трюковая сцена с полетами на вингсьютах, для которой будут привлечены профессиональные спортсмены и каскадеры», — отметили в компании.

На счету режиссера Карена Оганесяна такие картины, как «Жизнь впереди», «Подарок с характером», «Домовой». Сценарист «Героя» Николай Куликов является соавтором фильмов «Я худею», «Движение вверх», «Экипаж» и «Легенда №17».