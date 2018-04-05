Ещё
Машков, Ходченкова и Петров сыграют спецагентов в фильме «Герой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машков, Ходченкова и Петров сыграют спецагентов в фильме «Герой» 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков исполнят главные роли в остросюжетном фильме Карена Оганесяна «Герой», съемки которого начались в Риге. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании, занимающейся прокатом фильма.
"Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть, — зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им, — процитировали в пресс-службе Оганесяна. — Николай Куликов написал потрясающий сценарий, пропитанный не только интригами, но и иронией, что, на мой взгляд, ставит его на ступень выше привычных фильмов о секретных агентах. Ведь всегда интересно наблюдать за человеком, который даже в самых экстремальных ситуациях не теряет чувства юмора".
По сюжету Андрей (Александр Петров) 15 лет назад прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. Проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды ему звонит его отец (Владимир Машков), которого Андрей считал погибшим, и сообщает, что его пытаются уничтожить неизвестные силы. Помогать главному герою выжить и найти отца будет его первая любовь — девушка Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес.
Производством картины занимается кинокомпания «Карго» при участии холдинга ВГТРК. В работе над проектом будут задействованы ведущие европейские и российские постановщики трюков, которым предстоит воплотить экшен-сцены, драки, перестрелки и экстремальные погони. «Кроме того, запланирована сложнейшая, но невероятно эффектная трюковая сцена с полетами на вингсьютах, для которой будут привлечены профессиональные спортсмены и каскадеры», — отметили в компании.
На счету режиссера Карена Оганесяна такие картины, как «Жизнь впереди», «Подарок с характером», «Домовой». Сценарист «Героя» Николай Куликов является соавтором фильмов «Я худею», «Движение вверх», «Экипаж» и «Легенда №17».
ТАСС: последние новости
Павел Деревянко озвучил злодея в новом фильме о Смешариках Народная артистка СССР Элина Быстрицкая отмечает 90-летний юбилей Реальность реальна: революционный фильм "Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
МакSим показала отношения с бывшим мужем2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой2
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение