Фильм «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль

Лента двукратного обладатели премии «Оскар» войдет и в конкурсную программу. Действие этой кинодрамы с элементами триллера, снятой на испанском языке, разворачивается во Франции, Испании и Италии. Крус и Бардем играют супругов, живущих с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка семейства в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.