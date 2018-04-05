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Фильм «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль
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Фильм «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль 

ТАСС 32 минуты назад
ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Фильм «Все знают» (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях получил право открыть 71-й Каннский кинофестиваль в мае этого года. Об этом сообщили в четверг организаторы киносмотра.
Лента двукратного обладатели премии «Оскар» войдет и в конкурсную программу. Действие этой кинодрамы с элементами триллера, снятой на испанском языке, разворачивается во Франции, Испании и Италии. Крус и Бардем играют супругов, живущих с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка семейства в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.
71-й кинофестиваль в Каннах пройдет с 8 по 19 мая. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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