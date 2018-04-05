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Назван фильм открытия Каннского кинофестиваля
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Назван фильм открытия Каннского кинофестиваля 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Оргкомитет 71-го Каннского кинофестиваля утвердил фильм открытия, пишет Screen Daily. Смотр откроется 8 мая триллером иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают».
В картине снялись Пенелопа Крус и Хоакин Феникс. В основу сюжета легла история супругов, приехавших из Буэнос-Айреса в испанскую деревушку. Семейное торжество оказывается прерванным чередой неожиданных и неприятных событий.
Предыдущий фильм Фархади, «Коммивояжер», был показан на Каннском кинофестивале 2016 года и получил тогда приз за лучший сценарий.
Международный кинофестиваль пройдет в Каннах с 8 по 19 мая. Ранее сообщалось, что жюри секции «Особый взгляд» на фестивале возглавит актер и режиссер Бенисио Дель Торо.
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