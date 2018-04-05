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Фильм про «Джея и Молчаливого Боба» получит сиквел в формате VR
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Фильм про «Джея и Молчаливого Боба» получит сиквел в формате VR 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Режиссером картины назначен Кевин Смит, снявший оригинальную ленту 2001 года.
Одно из подразделений кинокомпании STX Entertainment занялось производством сиквела комедии про «Джея и Молчаливого Боба». Об этом пишет издание The Verge.
В релизе отмечается, что ленту снимут от имени Молчаливого Боба. Режиссером картины назначен Кевин Смит, снявший оригинальный фильм, а также такие ленты как «Догма» и «Клерки».
Кроме того, добавили в STX Entertainment, продолжение истории про Джея и Молчаливого Боба снимут в формате VR.
Фильм «Джей и Молчаливого Боб», вышедший в 2001 году, собрал в мировом прокате более 30 миллионов долларов.
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