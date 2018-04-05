Том Харди внезапно облысел

Известный английский актер Том Харди кардинально сменил имидж. Актер обрил голову ради съемок в новом фильме про гангстера 1930-х годов Аль Капоне, сообщает The Sun.

Харди сфотографировали папарацци во время подготовки к съемкам в Новом Орлеане (США). Актер шел по площадке вместе с париком в руках.

В издании заметили, что Харди выглядел не таким элегантным, как обычно. Он был в короткой футболке, шортах и кроссовках.

В новом фильме под рабочим названием «Фонзо» актер сыграет самого Аль Капоне. Картина расскажет о последних годах жизни гангстера.

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