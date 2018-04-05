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Стартует новый сериал с Исаковой и Михалковой
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Стартует новый сериал с Исаковой и Михалковой 

Рамблер 19 минут назад
Фото: @v_isakova
Звезда сериала «Оттепель» написала в своем микроблоге, что за последние несколько лет у нее появилась real love, то есть «настоящая любовь». По real love Исакова имеет в виду Надежду Михалкову, с которой они вместе снялись в новом сериале «Частица вселенной».
Снимали его несколько лет назад, но посмотреть можно будет уже 9 апреля на Первом канале. Продюсером картины стал знаменитый Валерий Тодоровский. Режиссер и автор сценария — Алена Званцова.
Кроме Михалковой и Исаковой в сериале можно будет увидеть Яну Сексте (тоже снималась в «Оттепели»), Александра Бортича, Владимира Яглыча и сына несравненной Любови Полищук Алексея Макарова.
Сама Виктория Исакова посмотреть сериал одновременно со всеми не сможет:
«Смотреть кино я буду в сети уже позже скорей всего, так как подстроить свою жизнь под "явка к телевизору 21.30" не удастся всвязи со съемками в новой картине. Но конечно же буду ждать от вас отзывов».
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