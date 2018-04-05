Стартует новый сериал с Исаковой и Михалковой

Звезда сериала «Оттепель» написала в своем микроблоге, что за последние несколько лет у нее появилась real love, то есть «настоящая любовь». По real love Исакова имеет в виду Надежду Михалкову , с которой они вместе снялись в новом сериале «Частица вселенной».

Снимали его несколько лет назад, но посмотреть можно будет уже 9 апреля на Первом канале. Продюсером картины стал знаменитый Валерий Тодоровский . Режиссер и автор сценария — Алена Званцова.

Сама Виктория Исакова посмотреть сериал одновременно со всеми не сможет: