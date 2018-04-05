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Дуэйн Джонсон не уверен, что вернется в «Форсаж 9»
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Дуэйн Джонсон не уверен, что вернется в «Форсаж 9» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Дуэйн Джонсон в недавнем интервью, посвященном выходу фантастического экшна «Рэмпейдж», признался, что из-за конфликта с Вином Дизелем вряд ли вернется в продолжение «Форсажа».
«У нас не было общих сцен во время съемок «Форсажа 8». Мы пообщались с глазу на глаз, и я понял, что у нас совершенно разное видение того, как должны проходить съемки фильма и наше сотрудничество. Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить эту информацию, но я благодарен за ясность. И неважно, будем ли мы работать вместе или нет», — сказал Джонсон.
«В настоящее время я сконцентрирован на том, чтобы сделать спин-офф «Форсажа» настолько крутым, насколько это возможно», — поделился актер своими предстоящими планами.
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм готовятся приступить к работе над сольным проектом о спецагенте Люке Хоббсе и уголовнике Деккарде Шоу. Спин-офф гоночной франшизы появится в кинотеатрах 26 июля 2019 года.
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