Представлен первый трейлер фильма-мечты «Человек, который убил Дон Кихота»

В Сети появился долгожданный трейлер фантастико-приключенческой ленты «Человек, который убил Дон Кихота», проект которой долгие годы оставался несбыточной мечтой известного британского режиссера Терри Гиллиама.

В центре сюжета фильма — история современного молодого человека, который чудесным образом оказывается в средневековой Испании. Там его принимают за Санчо Пансу и теперь ему предстоит выяснить кто же убил главного героя романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Гиллиам приступил к работе над проектом этой картины еще в 2000 году. Изначально в ней должны были сниматься Джонни Депп Жан Рошфор . Съемки начались в августе 2000-го, но из-за травмы Рошфора и последствий внезапного урагана их пришлось приостановить. В итоге проект пришлось закрыть.

Режиссер неоднократно пытался его возобновить, но из-за проблем с финансированием сделать это не удавалось.

Джонатану Прайсу. Только в феврале 2017 года Гиллиам все-таки смог начать съемки фильма, главные роли в котором достались Адаму Драйверу

Выпуск ленты был запланирован на май 2018 года, однако из-за конфликта между режиссером и продюсером Паоло Бранко майская премьера картины на Каннском кинофестивале оказалась под угрозой. Дело в том, что судебная тяжба может разрешиться не ранее середины июня.