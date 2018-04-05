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Представлен первый трейлер фильма-мечты «Человек, который убил Дон Кихота»
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Представлен первый трейлер фильма-мечты «Человек, который убил Дон Кихота» 

Ридус 1 час назад
Фото: DTF.RU
В Сети появился долгожданный трейлер фантастико-приключенческой ленты «Человек, который убил Дон Кихота», проект которой долгие годы оставался несбыточной мечтой известного британского режиссера Терри Гиллиама.
В центре сюжета фильма — история современного молодого человека, который чудесным образом оказывается в средневековой Испании. Там его принимают за Санчо Пансу и теперь ему предстоит выяснить кто же убил главного героя романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
Гиллиам приступил к работе над проектом этой картины еще в 2000 году. Изначально в ней должны были сниматься Джонни Депп и Жан Рошфор. Съемки начались в августе 2000-го, но из-за травмы Рошфора и последствий внезапного урагана их пришлось приостановить. В итоге проект пришлось закрыть.
Режиссер неоднократно пытался его возобновить, но из-за проблем с финансированием сделать это не удавалось.
Только в феврале 2017 года Гиллиам все-таки смог начать съемки фильма, главные роли в котором достались Адаму Драйверу и Джонатану Прайсу.
Выпуск ленты был запланирован на май 2018 года, однако из-за конфликта между режиссером и продюсером Паоло Бранко майская премьера картины на Каннском кинофестивале оказалась под угрозой. Дело в том, что судебная тяжба может разрешиться не ранее середины июня.
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