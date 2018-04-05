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Спустя 18 лет! Вышел трейлер «Человека, который убил Дон Кихота» от Терри Гиллиама
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Спустя 18 лет! Вышел трейлер «Человека, который убил Дон Кихота» от Терри Гиллиама 

Мир фантастики 2 часа назад
Звучит невероятно, но, похоже, это всё-таки случилось. Терри Гиллиам показал трейлер своей картины «Человек, который убил Дон Кихота». Он пытался снять этот фильм ещё с 2000-го года, но удалось это сделать только теперь. Смотрите скорее!
Для выдающегося режиссёра, участника комик-труппы «Монти Пайтон» и постановщика комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» этот проект стал настоящим испытанием на пути к мечте. Долгое время Гиллиам не мог найти финансирование, а когда всё же удалось заключить сделку и позвать на съёмки Джонни Деппа и Жана Рошфора, то начались проблемы с деньгами и погодой. В итоге о фильме на какое-то время пришлось забыть.
В новой версии главных героев сыграли Адам Драйвер (Кайло Рен из новых «Звёздных войн») и Джонатан Прайс (Его Воробейшество из «Игры престолов»). Сюжет картины разворачивается вокруг молодого паренька из нашего мира, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за Санчо Пансу. Ему предстоит выяснить, кто же убил Рыцаря Печального Образа — Дон Кихота Ламанчского.
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