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Юные артисты представят свои спектакли жителям Выборгского района
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Юные артисты представят свои спектакли жителям Выборгского района 

Ivyborg.ru 1 час назад
6 апреля в Доме культуры города Выборга состоится XVIII районный фестиваль детских театральных коллективов «Веснушки». Участниками мероприятия по традиции станут театральные коллективы образовательных учреждений города и района.
Юные артисты представят зрителям одноактные спектакли, отрывки, композиции и спектакли малых форм в свободной тематике.
Жюри определит победителей среди театральных коллективов и отдельных исполнителей по номинациям: «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие декорации к спектаклю», «Лучшие костюмы», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая эпизодическая роль» и «Самый юный исполнитель».
Мероприятие проводится в рамках регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России».
Начало в 11: 00. Вход свободный.
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