Юные артисты представят свои спектакли жителям Выборгского района

6 апреля в Доме культуры города Выборга состоится XVIII районный фестиваль детских театральных коллективов «Веснушки». Участниками мероприятия по традиции станут театральные коллективы образовательных учреждений города и района.

Юные артисты представят зрителям одноактные спектакли, отрывки, композиции и спектакли малых форм в свободной тематике.

Жюри определит победителей среди театральных коллективов и отдельных исполнителей по номинациям: «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие декорации к спектаклю», «Лучшие костюмы», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая эпизодическая роль» и «Самый юный исполнитель».

Мероприятие проводится в рамках регионального конкурса художественного творчества «Звезды будущего России».

Начало в 11: 00. Вход свободный.