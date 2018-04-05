Дайнеко рассказала о дебюте в качестве актрисы

Виктория Дайнеко долго не радовала поклонников новыми песнями. С момента разрыва с мужем Дмитрием Клейманом она давала подписчиком много обещаний, что вот-вот — и все будет. Наконец-то певица исполнила обещание. Правда, не в роли певица, а как актриса.

Девушка снялась в комедии «Улетный экипаж», первая серия которой на днях вышла на телеканале СТС. В своем микроблоге Дайнеко поделилась переживаниями по этому поводу:

«Настал момент моей первой серии, и я тааак волновалась! Моя первая роль! (Мои появления на экране в роли Вики Дайнеко я не считаю🙄)»

К слову, Виктория написала, что ее маме понравилось все, кроме имени героини Дайнеко. Женщина решила, что оно не идет ее дочери. Сама певица никак оценивать свой дебют не стала, потому что «хвалить себя совсем не прилично».

Пилотная серия «Улетного экипажа» с Алексеем Чадовым и звездой клипа о «лабутенах» Юлией Топольницкой собрала 93% положительных откликов по итогам просмотра.

Изначально премьера сериала планировалась на 26 марта, но была перенесена в связи с событиями в Кемерово.