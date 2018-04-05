В Риге снимают фильм о российских разведчиках

В картине рассказывается о приключениях молодого человека (Петров), в прошлом прошедшего обучение в российской спецшколе Службы внешней разведки, а ныне живущего обычной жизнью в одном из европейских городов. В какой-то момент герою звонит отец (Машков), которого все считали погибшим, и предупреждает сына об опасности.

«Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть — зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им», — приводят слова Оганесяна в пресс-службе.