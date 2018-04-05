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В Риге снимают фильм о российских разведчиках
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В Риге снимают фильм о российских разведчиках 

RT на русском 1 час назад
В Риге начались съёмки полнометражного фильма «Герой» с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях. Об этом со ссылкой на пресс-службу занимающейся прокатом киноленты компании сообщает ТАСС.
В картине рассказывается о приключениях молодого человека (Петров), в прошлом прошедшего обучение в российской спецшколе Службы внешней разведки, а ныне живущего обычной жизнью в одном из европейских городов. В какой-то момент герою звонит отец (Машков), которого все считали погибшим, и предупреждает сына об опасности.
Режиссёрское кресло занял Карен Оганесян («Мамы», «Пять невест»), в качестве сценариста к ноленты выступил Николай Куликов («Движение вверх», «Экипаж», «Легенда №17», «Я худею»).
«Это будет фильм, который по-настоящему интересно смотреть — зрелищный, с захватывающим сюжетом, неожиданными поворотами, живыми героями, заставляющими сопереживать им», — приводят слова Оганесяна в пресс-службе.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что ленту «Танки» покажут на Московском международном кинофестивале вне конкурса.
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