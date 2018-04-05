Топ-7 отечественных мультфильмов, завоевавших популярность в России и за рубежом

В этом году 8 апреля отмечается день российской анимации. Кто бы мог подумать, что первый российский мультик был снят и представлен зрителям в 1912 году!

С тех пор советские мультфильмы стали набирать популярность не только среди наших, но еще и среди зарубежных зрителей. Сейчас же без труда можно составить список лучших российских мультиков, завоевавших мировую популярность.

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