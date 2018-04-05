Творческий вечер Андрея Кончаловского пройдёт 13 апреля в Москве

Творческий вечер режиссёра, сценариста и продюсера Андрея Кончаловского пройдёт 13 апреля в Московском доме музыки, сообщают «Дни.ру».

Он получил название «Чехов в моей жизни».

Гости вечера увидят фрагменты из фильмов и спектаклей «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад», документальные съёмки, архивные фотографии.

Кончаловский расскажет о своей профессии, а также о «скрытых смыслах» своих работ. Кроме того, он ответит на вопросы зрителей.

«Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь», — заявил режиссёр.