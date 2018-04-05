Дуэйн Джонсон не хочет сниматься в «Форсаже» из-за конфликта с Вином Дизелем

Зрители заметили, что в прошлогоднем «Форсаже 8» герои Джонсона и Дизеля появляются вместе в кадре только в одной сцене. Актер подтвердил, что у них действительно не было совместных съемок. «Я понял, что есть фундаментальная разница в наших жизненных философиях и взглядах на съемки и сотрудничество. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, но я рад, что ясность достигнута, будем мы работать вместе дальше или нет», — поделился Дуэйн Джонсон.

О конфликте звезд стало известно в 2016 году, когда Джонсон опубликовал в Instagram пост о непрофессиональном поведении коллеги по съемочной площадке. Как говорит Джонсон, сейчас конфликт исчерпан, но участие в «Форсаже 9» для него по-прежнему под вопросом.

Фильм «Форсаж 8» был одним из главных кинохитов 2017 года и заработал в прокате более $1,2 млрд Вин Дизель снимается в серии боевиков об уличных гонках с первой части, вышедшей в 2001 году, а Дуэйн Джонсон присоединился к команде «Форсажа» только в пятой части.