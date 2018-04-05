Московская кинокомиссия поддержала съемки шести фильмов

3 апреля в Мэрии Москвы прошло заседание Городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в городе Москве (Московской кинокомиссии) под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова

В обсуждении организации киносъемок приняли участие представители всех городских и федеральных структур, задействованных в согласовании локаций, а также кинематографисты — продюсеры и режиссеры картин, готовящихся к съемкам в столице.

В ходе заседания Московская кинокомиссия поддержала шесть картин. Четыре из них — «Француз», «Дети», «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V», уже находятся в съемочном процессе, фильмы «Ван Клиберн» и «Выжившая» готовятся к съемкам с августа 2018 года.

Действие фильма «Француз» (режиссер Андрей Смирнов ) о молодом эмигранте с русскими корнями, приехавшем на стажировку в МГУ , происходит в Москве 50-ых годов. Съемки проходят на Театральной площади и в Большом театре, в вестибюлях и на станциях московского метрополитена, в знаменитом высотном здании на Кудринской площади и на других московских локациях, отсылающих к эпохе «оттепели».

Телевизионный фильм «Дети» режиссера Алены Званцовой и продюсера Валерия Тодоровского повествует о супружеское паре, которая не может иметь детей. В выбранных создателями локациях значатся: обновленные центральные московские улицы и парки, территории и помещения Трехгорной мануфактуры, Культурного центра ЗИЛ и здание фабрики «Красный Октябрь»

«Выжившая» режиссера Андрея Соколова будет сниматься в парке «Зарядье» и в Большом Московском государственном цирке, на Киевском вокзале, а также у Живописного, Новоарбатского и Каменного мостов.

Летом планируется приступить к съемкам фильма «Ван Клиберн» Чада Хэртигана. Картина основана на реальных событиях и создается совместно с кинокомпаниями из Великобритании и США. Съемки пройдут в Московской Государственной Консерватории им. Чайковского, Кремле, ГУМе и в Парке Горького.

Ответственный секретарь Московской кинокомисии, генеральный директор Москино Светлана Максимченко пояснила, что сразу после принятия решения о поддержке фильмов кинокомиссией Москино начинает заниматься согласованием конкретных киносъёмок с городскими и федеральными структурами.

Руководитель Департамента региональной безопасности Владимир Черников обратил внимание кинематографистов на ограничения при проведении киносъёмок в столице во время Чемпионата Мира по футболу 2018. В этот период в городе будут введены усиленные меры безопасности, поэтому, начиная с 14 мая, когда стартует подготовительный к Чемпионату период, и по 15 июля рекомендуется минимизировать количество съёмок и согласовать их c городскими и федеральными ведомствами до начала подготовительного периода.

«У нас есть поручение Мэра Москвы Сергея Собянина сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съёмок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов. Для налаживания данных процессов и доведения их до автоматизма заседание комиссии по рассмотрению съёмок будет проходить при участии всех задействованных структур регулярно — каждые две недели. Следующее заседание кинокомиссии состоится 17 апреля», — заключил Леонид Печатников.

О Московской кинокомиссии: 20 февраля 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Распоряжение Правительства (№92-РП) о создании Городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в Москве (Московской кинокомиссии). Ее председателем стал Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, заместителем председателя — руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский . Ответственным секретарем кинокомиссии назначена генеральный директор «Московского кино» (Москино) Светлана Максимченко. Москино стало той структурой, которая в полной мере обеспечивает организационную сторону процесса, а также в формате «единого окна» продолжает прием заявок кинематографистов.

Чтобы подать заявку на организацию киносъемки в Москве, необходимо заполнить анкету на сайте filmmoscow.ru.

Контакты: FilmMoscow@mos-kino.ru +7 495 951-94-20