Время путешествий во времени: 12 фильмов о том, что фарш можно провернуть назад

На ivi вышел фильм «Рубеж», в котором герой Павла Прилучного перемещается из текущей действительности в 1941 год, и мы к этой премьере решили вспомнить самые невообразимые кинопутешествия во времени. И да, обойдемся без культовых «Назад в будущее» и «Терминатора».

Рубеж

Рубеж

Михаил — успешный и циничный бизнесмен, у которого есть всё. Любимой только не было, но он не переживал. Однажды он искренне полюбил, но случилась беда, а он начал неожиданно перемещаться во времени: в 1941 год на Невский пятачок, где тогда шли страшные бои. Чтобы понять что происходит, и прекратить эти неконтролируемые скачки, Михаилу надо разобраться в себе и в прошлом своей семьи.

Туман

Туман

Конечно, невозможно было не вспомнить четырехсерийную драму, рассказывающую о том, как отряд современных солдат Российской армии попадает в разгар Великой отечественной войны.

Мы из будущего

Наше Кино

Мы из будущего

А следом логично было бы упомянуть отечественный фильм о черных копателях, которые пообещали старушке найти портсигар ее сына, сгинувшего во время войны, и попали в 1942 год, где узнали настоящую цену свои трофеям. На этом тему с Великой отечественной войной закроем и пойдем дальше.

Петля времени

Sony / Columbia

Петля времени

Третий полнометражный фильм Райана Джонсона стал потрясающей головоломкой с крутым сюрпризом внутри: не все перипетии сюжета понятны с первого раза, так что «Петлю» приятно пересматривать. А как круто гримеры поработали с лицом Гордон-Левитта!

Патруль времени

Top Film Distribution

Патруль времени

Одна из самых запутанных и жутковатых историй: преследование агентом маньяка, прыгающего сквозь время и странной женщины, которая обретает свою любовь после жизни, полной одиночества. Братья Спириг, поставившие вампир-боевик «Воины света», и на сей раз не изменили себе, разложив по кадрам улики, затейливые детали (один кейс с цифрами чего стоит) и подсказки. «Патруль времени» — настоящий интеллектуальный ребус, а не кино!

Властелины времени

BBC Television Centre

Этот мультфильм особенно дорог тем, кому посчастливилось увидеть его еще в СССР, когда министерство культуры закупило чудо-историю для проката. Правда, фантастический триллер не совсем детский, но чиновники от кино разбираться не стали. В итоге, тысячи детей получили первый психоделический опыт: игра со временем в сюжете связана в такой тугой узел, что и взрослый не сразу разберется. А страшные жуки, щупальца в темноте и острое чувство потерянности — никогда не забыть. Сейчас он, конечно, не так впечатляет.

Плезантвиль

New Line

Плезантвиль

Главные герои этой красочной и увлекательной трагикомедии совершают (не по своей воле, правда) путешествие не только в иное время, но и в иное измерение: купированный мир идеальных семей, белоснежных улыбок, безупречных манер и всего того, что насаждалось в Америке как культ добропорядочной и лакированной жизни начала 50-х.

Жена путешественника во времени

Warner Bros.

Жена путешественника во времени

Одна из трогательнейших историй о любви, пронесенной сквозь время, сыграна с чувством и страстью: он — внезапный и подневольный путешественник по времени, она — обычная девушка, что познакомилась с мужчиной мечты еще в детстве. Судьба отвела герою мало лет, но почти все самое лучшее досталось ей, жене путешественника.

Континуум

Paramount

Континуум

Вундеркинд-школьник находит в подвале прототип машины времени и вместе с друзьями доводит проект до ума. Путешествие во времени открыло страшную тайну: неаккуратное «хождение» по прошлому способно уничтожить ткань пространства, поэтому путешествовать лучше командой, чтобы не натворить бед. Но запрет очень сладок, особенно когда речь касается любви.

12 обезьян

Universal

12 обезьян

Еще одна картина с Брюсом Уиллисом , зловещая антиутопия с прыжками по времени и бегством из замкнутых пространств, галлюцинациями, бормотаниями и фобиями поставлена Терри Гиллиамом, режиссером фильмов «Бразилия» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Грань будущего

Warner Bros.

Грань будущего

Фильм, взрывающий мозг драйвом, азартом, саспенсом и умопомрачительным сюжетом, одна из лучших картин в карьере Тома Круза , «Грань будущего» охватывает один день, в котором случайно застрял трусливый майор Уильям Кейдж. Кино, разумеется, сравнивают с «Днем сурка». Но как можно? Герой Круза каждый день умирает насильственной смертью.

Исходный код Summit Entertainment

Исходный код Стильная и сильная драма о капитане Коултере, пришедшего в сознание в чужом теле, в солнечный день, прямо в эпицентре надвигающейся катастрофы, которую необходимо предотвратить любой ценой. У героя всего несколько минут до взрыва, и он проживает эти минуты снова и снова, не понимая, что стало с его настоящей жизнью.