Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Оттенки синего»

Премьера третьего сезона сериала «Оттенки синего» с Дженнифер Лопез и Рэйем Лиотто состоится 17 июня этого года. Третий сезон будет последним — в него войдут десять эпизодов.

«Мне понравилось продюсировать и сниматься в этом сериале, особенно играть такого сильного персонажа — женщину, детектива и, в первую очередь, маму», — поделилась Дженнифер Лопез, — «Эта роль сделала меня сильнее и помогла стать более уверенной в себе женщиной. Это удивительно, как что-то может изменить тебя навсегда, и я благодарна за это».