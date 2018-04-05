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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Оттенки синего»
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Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Оттенки синего» 

Fancy Journal 34 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Премьера третьего сезона сериала «Оттенки синего» с Дженнифер Лопез и Рэйем Лиотто состоится 17 июня этого года. Третий сезон будет последним — в него войдут десять эпизодов.
«Мне понравилось продюсировать и сниматься в этом сериале, особенно играть такого сильного персонажа — женщину, детектива и, в первую очередь, маму», — поделилась Дженнифер Лопез, — «Эта роль сделала меня сильнее и помогла стать более уверенной в себе женщиной. Это удивительно, как что-то может изменить тебя навсегда, и я благодарна за это».
Сериал рассказывает историю детектива Харли Сантос — матери-одиночки, которая вместе с другими копами повязана в черных делах своего шефа. В «Оттенках синего» также снимаются Дреа де Маттео, Дайо Окенийи, Хэмптон Флакер, Винсент Лареска и Сара Джеффери. Исполнительными продюсерами сериала выступают шоураннеры Джек Орман и Дженнифер Лопез совместно с Элейном Голдсмит-Томасом, Бенни Медином и Райаном Сикрестом.
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