Ещё
Это не опечатка: Дублированный трейлер фильма «Конченая»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это не опечатка: Дублированный трейлер фильма «Конченая» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В сети появился первый дублированный трейлер триллера «Terminal», название которого в российском прокате перевели сначала как «Конечная», а затем заменили на «Конченую».
В видео Марго Робби непреодолимо тянет на темную сторону, ее героиня — роскошная и хладнокровная убийца с безумным взглядом, очень напоминает Харли Квинн из «Отряда самоубийц».
По сюжету фильма девушка предстает в различных амплуа, заводит дружбу с неизлечимо больным школьным учителем (Саймон Пегг), стравливает друг с другом киллеров-напарников (Декстер Флетчер и Макс Айронс) и режет глотки неугодным особам. Жестокий и яркий криминальный мир Британии предстает во всей красе.
Российская премьера «Конченой» состоится 17 мая.
Киноафиша: последние новости
Джосс Уидон объяснил провал «Лиги справедливости» Финальный трейлер мистического детектива «Гоголь. Вий» Создателей сериала «Очень странные дела» судят за плагиат
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал7
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой4
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение