Это не опечатка: Дублированный трейлер фильма «Конченая»

В сети появился первый дублированный трейлер триллера «Terminal», название которого в российском прокате перевели сначала как «Конечная», а затем заменили на «Конченую».

В видео Марго Робби непреодолимо тянет на темную сторону, ее героиня — роскошная и хладнокровная убийца с безумным взглядом, очень напоминает Харли Квинн из «Отряда самоубийц».

По сюжету фильма девушка предстает в различных амплуа, заводит дружбу с неизлечимо больным школьным учителем ( Саймон Пегг ), стравливает друг с другом киллеров-напарников ( Декстер Флетчер Макс Айронс ) и режет глотки неугодным особам. Жестокий и яркий криминальный мир Британии предстает во всей красе.

Российская премьера «Конченой» состоится 17 мая.