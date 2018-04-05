Это не опечатка: Дублированный трейлер фильма «Конченая» 

В сети появился первый дублированный трейлер триллера «Terminal», название которого в российском прокате перевели сначала как «Конечная», а затем заменили на «Конченую».
В видео Марго Робби непреодолимо тянет на темную сторону, ее героиня — роскошная и хладнокровная убийца с безумным взглядом, очень напоминает Харли Квинн из «Отряда самоубийц».
По сюжету фильма девушка предстает в различных амплуа, заводит дружбу с неизлечимо больным школьным учителем (Саймон Пегг), стравливает друг с другом киллеров-напарников (Декстер Флетчер и Макс Айронс) и режет глотки неугодным особам. Жестокий и яркий криминальный мир Британии предстает во всей красе.
Российская премьера «Конченой» состоится 17 мая.