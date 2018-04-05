Фильм «Конечная» с Марго Робби выйдет в России под названием «Конченая»

Представители компании также запустили хэштег #КонченаяВКино.

Как пишет TJ, ранее фильм собирались выпустить под названием «Конечная», однако многие интернет-пользователи путали название с «Конченой».

Лента режиссера Вона Стайна рассказывает об Энни (Робби), которая манипулирует представителями криминального мира Великобритании, преследуя свои цели. Российская премьера ленты запланирована на 17 мая.