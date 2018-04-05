Фильм Terminal с Марго Робби в России локализовали как «Конченая»

На прошлой неделе вышел трейлер неонуара «Конечная» (в оригинале «Terminal») с Марго Робби в главной роли. Пользователи сети шутили, что название созвучно со словом «конченая». Кажется, к ним прислушались в российской компании «Централ партнершип», которая локализовала картину для России с названием «Конченая».

Сюжет картины разворачивается вокруг двух наемных киллеров, которые отправляются на новое задание. По пути им встречается красотка в исполнении Марго Робби, которая работает официанткой. У нее есть свои планы на преступников.

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