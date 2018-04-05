Как правильно начать смотреть сериалы

И не разочароваться в жизни.

Сериалы всегда были популярным пластом медиа-культуры, а их бюджеты теперь сравнимы с голливудскими фильмами. Самые известные актеры перестали воротить носы от ролей в телевизионном шоу, а многие наоборот после них выбираются на большую сцену.

Но неправильный старт может отбить желание продолжать у потенциального зрителя, поэтому к этому надо подойти грамотно. Нужно понять, что такое сериалы, чем они отличаются, за что и как их полюбить.

Очень странные дела

Главное отличие сериалов — время, которое вы на него тратите, это является как и главным преимуществом, так и главным недостатком. Очевидно, что положительная сторона этого аспекта состоит в желании побольше остаться с героями произведения, может быть месяц, а могут быть и целые годы, это же и способно отпугнуть.

Но даже при ограниченном свободном времени стоит дать сериалам шанс. В этом случае вашей первой целью будет распределение времени и сил, а второй — правильный выбор сериалов. Постарайтесь построить расписание, по которому вам удобно будет смотреть их.

К примеру, утром за чашкой кофе вы успеете посмотреть серию ситкома вроде «Друзья» или «Как я встретил вашу маму», они обычно идут около 20-ти минут, чего должно хватить на завтрак. По возращению с работы сможете посмотреть серию «Удивительная миссис Мейзел», а за ней и серию «Проповедника». Перед сном включите что-то менее приоритетное и не длинное, лично у меня это мультсериал «Звездные Войны: Повстанцы». При возможности отключите автопереключение, чтобы серии не продолжались пока вы спите.

Удивительная миссис Мейзел

Понятно, что расписание это персональное дело и не факт, что пример выше подойдет вам, но из него возможно выцепить некоторые правила. При составлении списка сериалов обращайте внимание на длину серии, их количество, тип и жанр, тогда расписание будет максимально удобным. Самое интересное это то, что в день возможно уделять внимание более, чем одному сериалу.

Начните свой путь с более популярных и простых для понимания сериалов, к примеру «Доктор Хаус», «Шерлок» или «Удивительная миссис Мейзел», чтобы испытывать минимум дискомфорта. Обратите внимание на небольшие сериалы: «Черное зеркало», «Ночной администратор», а может быть и «Конец ***го мира», чтобы не засиживаться долго над одним произведением.

Шерлок

До того, как вы начнете определитесь где и как вы собираетесь смотреть сериалы. Самым правильным вариантом будет использовать специальные видеосервисы, большинство из них монетизируются за счет платной подписочной модели, но взамен дают очевидные преимущества. Самым главным, я считаю, ненадобность запоминать, где вы остановились, чтобы продолжить просмотр. Так же стоит отметить возможность смотреть сериал в оригинальной озвучке и с субтитрами. Это не считая высокого качества и отсутствия рекламы, так что стоит задуматься об этом, благо цены особо не кусаются.

Американские боги

Если протяните месяц и начнете получать от просмотра удовольствие, то тогда уже можно будет постараться запрыгнуть на поезд, летящий со скоростью света. Проще говоря, начать следить за сериями и сериалами, участвовать в обсуждениях и отстаивать честь любимого произведения. Главное не отдавайте им все свое время.

#сериалы