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Фильмы «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V» по книгам А. Солженицына и В. Пелевина снимут в Москве
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Фильмы «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V» по книгам А. Солженицына и В. Пелевина снимут в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
Московская кинокомиссия под председательством заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова поддержала съемки шести картин на территории столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.
«В ходе заседания Московская кинокомиссия поддержала шесть картин. Четыре из них — «Француз», «Дети», «Один день Ивана Денисовича» и «Ампир V», уже находятся в съемочном процессе, фильмы «Ван Клиберн» и «Выжившая» готовятся к съемкам с августа 2018 г.», — говорится в сообщении.
Действие фильма «Француз» режиссера Андрея Смирнова происходят в Москве 1950-х гг. Съемки проходят на Театральной площади и в Большом театре, в вестибюлях и на станциях московского метрополитена, в знаменитом высотном здании на Кудринской площади и на других московских локациях, отсылающих к эпохе «оттепели».
Съемки картины «Один день Ивана Денисовича» режиссер Глеба Панфилова по повести Александра Солженицына проходят на Красной площади и Васильевском спуске, с проездом по Кремлевской и Москворецкой набережным.
Картину «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина снимают на ул. Новый Арбат и Кутузовском проспекте, в особняках Чертковых и Морозовых, также планируются воздушные полеты над Таганским, Басманным, Тверским и Пресненским районами.
Для фильма «Дети» режиссера Алены Званцовой и продюсера Валерия Тодоровского выбраны такие места, как территории и помещения Трехгорной мануфактуры, Культурного центра ЗИЛ и здание фабрики «Красный Октябрь», московские улицы и парки.
Фильм «Выжившая» режиссера Андрея Соколова будет сниматься в парке «Зарядье» и в Большом Московском государственном цирке, на Киевском вокзале, а также у Живописного, Новоарбатского и Каменного мостов. Съемки фильма «Ван Клиберн» Чада Хэртигана пройдут в Московской Государственной Консерватории им. Чайковского, Кремле, ГУМе и в Парке Горького.
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