Ещё
Заммэра Москвы поддержал экранизацию романа Пелевина «Ампир V» с Оксимироном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заммэра Москвы поддержал экранизацию романа Пелевина «Ампир V» с Оксимироном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московская кинокомиссия под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова поддержала съемки шести картин, среди которых лента Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщает портал KinoBusiness.
Сюжет «Ампира V» разворачивается в альтернативной Москве. Главные роли исполнили Павел Табаков, Вера Алентова, Юрий Стоянов и рэп-музыкант Оксимирон. Съемки картины, которую критики называют одной из самых ожидаемых в этом году, должны проходить на Новом Арбате и Кутузовском проспекте, а также в особняках Чертковых и Морозовых.
"У нас есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов", — подчеркнул на заседании Печатников.
Также комиссия поддержала фильм «Француз» Андрея Смирнова, картину «Дети» Алены Званцовой, «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова, ленты "Ван Клиберн" Чада Хэртигана и «Выжившая» Андрея Соколова. Процесс согласования съемок в столице с Москино планируется начать в ближайшее время.
Газета.Ru: последние новости
80-летний актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках в Апатитах Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной Назван фильм открытия Каннского кинофестиваля
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение