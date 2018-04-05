Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова объяснила, почему 4 года отказывалась выходить из декрета

Актриса Дарья Сагалова , известная благодаря сериалам «Счастливы вместе» и «Улетный экипаж», призналась журналистам, что считает семью важнее карьеры. Она уверена — уделять внимание двум дочерям и мужу гораздо важнее, нежели продолжать работать на сцене или в кино. Именно поэтому сериал «Улетный экипаж» стал первым крупным проектом Дарьи за последние 4 года. И только ради него она решилась выйти из декрета, который начался у нее после рождения младшей дочери.

Перерыв был осознанным. От многих предложений отказывалась, потому что они не предполагали возможности совмещать работу и семью, не были интересными. Если отрываться на время от детей, то не ради проходного фильма, а только из-за чего-то стоящего,

заявила «Антенне» Дарья Сагалова.

Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova) 12 Дек 2017 в 2:51 PST Актриса призналась, что, соглашаясь на роль в сериале, не планировала оставлять дочек без внимания. Однако, в последний момент съемки было решено перенести из Москвы в Санкт-Петербург, а Дарья решила не отказываться от работы. Она призналась — очень хотелось сыграть одну из главных ролей, а заодно поработать со знаменитым режиссером Марюсом Вайсбергом, который снял такие фильмы, как «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Бабушка легкого поведения» и другие.

Я решила, что пора маме немножко заняться собой. Укладывала девчонок спать и в районе часа ночи вылетала в Питер. В этот период очень подстраховали наши с мужем мамы. Дети не страдали, были облюблены и зацелованы,

рассказала Дарья.

Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova) 14 Мар 2018 в 11:23 PDT Она намеренно не брала дочек на съемки, понимая, что там для них никто не создаст необходимых условий. В результате, актриса очень сильно по ним скучала.

Они — главное для меня, а что будет дальше с профессией — все равно,

заявила Дарья Сагалова.

Актриса добавила, что семья — ее приоритет. Кроме того, в сентябре ее старшая дочь Лиза пойдет в первый класс. Поэтому знаменитая мама хочет быть рядом с дочкой в такой трудный для нее период.

Я вижу, насколько нужна дочке. Мне надо показать ей, как учиться, как добывать информацию. Сейчас она занимается в музыкальной школе, моей школе танцев и в подготовительной — ходит в нулевой Б два раза в неделю. Я выбрала для нее сильную гимназию. Хотела именно государственную, не платную, не частную, а классическую строгую, чтобы как в старые добрые времена к детям были требования,

поделилась Дарья Сагалова.

В результате, у шестилетней девочки уже сейчас очень много домашних заданий. Но ребенок, кажется, любит учиться. Например, она сама недавно попросила маму о дополнительных занятиях английским языком.

Поэтому на ближайший год у мамы будет максимум один проект, ведь еще надо успевать детям борщ приготовить. Это может сделать и бабушка, но я рвусь сама, ведь так приятно, когда они едят то, что сделала для них ты, это невозможное счастье,

заключила Дарья.