Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова объяснила, почему 4 года отказывалась выходить из декрета 

Актриса Дарья Сагалова, известная благодаря сериалам «Счастливы вместе» и «Улетный экипаж», призналась журналистам, что считает семью важнее карьеры. Она уверена — уделять внимание двум дочерям и мужу гораздо важнее, нежели продолжать работать на сцене или в кино. Именно поэтому сериал «Улетный экипаж» стал первым крупным проектом Дарьи за последние 4 года. И только ради него она решилась выйти из декрета, который начался у нее после рождения младшей дочери.
Перерыв был осознанным. От многих предложений отказывалась, потому что они не предполагали возможности совмещать работу и семью, не были интересными. Если отрываться на время от детей, то не ради проходного фильма, а только из-за чего-то стоящего,
заявила «Антенне» Дарья Сагалова.
Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova) 12 Дек 2017 в 2:51 PST Актриса призналась, что, соглашаясь на роль в сериале, не планировала оставлять дочек без внимания. Однако, в последний момент съемки было решено перенести из Москвы в Санкт-Петербург, а Дарья решила не отказываться от работы. Она призналась — очень хотелось сыграть одну из главных ролей, а заодно поработать со знаменитым режиссером Марюсом Вайсбергом, который снял такие фильмы, как «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Бабушка легкого поведения» и другие.
Я решила, что пора маме немножко заняться собой. Укладывала девчонок спать и в районе часа ночи вылетала в Питер. В этот период очень подстраховали наши с мужем мамы. Дети не страдали, были облюблены и зацелованы,
рассказала Дарья.
Публикация от Дарья Сагалова (@dariasagalova) 14 Мар 2018 в 11:23 PDT Она намеренно не брала дочек на съемки, понимая, что там для них никто не создаст необходимых условий. В результате, актриса очень сильно по ним скучала.
Они — главное для меня, а что будет дальше с профессией — все равно,
заявила Дарья Сагалова.
Актриса добавила, что семья — ее приоритет. Кроме того, в сентябре ее старшая дочь Лиза пойдет в первый класс. Поэтому знаменитая мама хочет быть рядом с дочкой в такой трудный для нее период.
Я вижу, насколько нужна дочке. Мне надо показать ей, как учиться, как добывать информацию. Сейчас она занимается в музыкальной школе, моей школе танцев и в подготовительной — ходит в нулевой Б два раза в неделю. Я выбрала для нее сильную гимназию. Хотела именно государственную, не платную, не частную, а классическую строгую, чтобы как в старые добрые времена к детям были требования,
поделилась Дарья Сагалова.
В результате, у шестилетней девочки уже сейчас очень много домашних заданий. Но ребенок, кажется, любит учиться. Например, она сама недавно попросила маму о дополнительных занятиях английским языком.
Поэтому на ближайший год у мамы будет максимум один проект, ведь еще надо успевать детям борщ приготовить. Это может сделать и бабушка, но я рвусь сама, ведь так приятно, когда они едят то, что сделала для них ты, это невозможное счастье,
заключила Дарья.
Напомним, Дарья Сагалова 21 января 2011 года вышла замуж за Константина Масленникова. Вместе с мужем она воспитывает двух дочек. Старшая Елизавета родилась 1 июля 2011 года. Младшая Стефания появилась на свет 31 июля 2015 года. Ее Дарья старается пока не показывать в соцсетях. Фото: Instagram @dariasagalova Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!