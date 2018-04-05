«Мосфильм» принял участие в фестивале «Святая Анна» 

В столице завершилась работа киносмотра студенческих и дебютных фильмов — 25 –го фестиваля молодого кино «Святая Анна». Торжественное мероприятие удостоили своим вниманием мэтры отечественного кинематографа Никита Михалков и Алексей Учитель.
Киноконцерн «Мосфильм» тоже не оставил без внимания это событие, ведь по традиции один из участников получает от киностудии специальный приз. В этом году «Мосфильм» отдал его Георгию Лялину (ВГИК, мастерская А. А. Эшпая), режиссеру картины «Дура». И это не единственная его награда. Картина «Дура» также получила премию жюри «За яркое раскрытие личности главного героя».
Напомним, что конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий «Святая Анна» был учрежден в 1993 году. Его главной задачей является формирование нового поколения российских кинематографистов, способных успешно и творчески работать в условиях рынка. За достижениями молодых пристально следят классики отечественного кино. Для большинства студентов фестиваль— уникальный шанс показать свои работы широкой публике и оценить творения коллег.