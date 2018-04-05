«Мосфильм» принял участие в фестивале «Святая Анна»

Алексей Учитель. В столице завершилась работа киносмотра студенческих и дебютных фильмов — 25 –го фестиваля молодого кино «Святая Анна». Торжественное мероприятие удостоили своим вниманием мэтры отечественного кинематографа Никита Михалков

Киноконцерн «Мосфильм» тоже не оставил без внимания это событие, ведь по традиции один из участников получает от киностудии специальный приз. В этом году «Мосфильм» отдал его Георгию Лялину (ВГИК, мастерская А. А. Эшпая), режиссеру картины «Дура». И это не единственная его награда. Картина «Дура» также получила премию жюри «За яркое раскрытие личности главного героя».

Напомним, что конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий «Святая Анна» был учрежден в 1993 году. Его главной задачей является формирование нового поколения российских кинематографистов, способных успешно и творчески работать в условиях рынка. За достижениями молодых пристально следят классики отечественного кино. Для большинства студентов фестиваль— уникальный шанс показать свои работы широкой публике и оценить творения коллег.