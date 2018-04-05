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Леонардо Ди Каприо пытается похудеть на 15 килограммов ради роли
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Леонардо Ди Каприо пытается похудеть на 15 килограммов ради роли 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@thefashioninspoooЛеонардо Ди Каприо пытается похудеть на 15 килограммов ради ролиЛеонардо Ди Каприо (43) пришлось сесть на жесткую диету. Оскароносный актер делает это только, когда ему предстоят съемки. И сейчас как раз такой случай! Квентин Тарантино предложил Леонардо роль в своем новом проекте. И режиссер, и материал такой, что грех отказываться. Фильм будет посвящен супруге Романа Полански Шэрон Тейт, которая, будучи беременной, погибла от руки Чарльза Мэнсона. Это убийство в 1969 году потрясло весь Голливуд и не только. Перед Ди Каприо стоит задача похудеть за пару месяцев на пятнадцать килограммов. Для этого актер уже отказался от любимого фастфуда — картошки фри, бургеров, а также десертов. Леонардо не скрывает, что любит вкусно и плотно поесть и не очень жалует тренажерный зал. Гораздо чаще его можно увидеть на вечеринке или пляже в компании очередной красавицы. Сейчас в подруги знаменитости записывают 20-летнюю аргентинскую модель и актрису Камилу Морроне, мама которой уже 10 лет живет в гражданском браке с Аль Пачино. А тем временем Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенка.
Публикация от Maka Turkia? (@world_famous_beauty) 4 Апр 2018 в 8:12 PDT  Публикация от Leonardo DiCaprio (@l_eonardodicaprio) 1 Апр 2018 в 4:55 PDT
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