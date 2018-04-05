«Мне все предсказала гадалка»: блистательная жизнь и трагичный конец Натальи Кустинской, советской Брижит Бардо

Сегодня, 5 апреля, исполнилось бы 80 лет Наталье Кустинской , роковой женщине, советской Брижит Бардо, которая прожила долгую, насыщенную, но в итоге трагичную жизнь.

В финале своей жизни бывшая советская кинодива Наталья Кустинская ютилась в маленькой квартирке, одинокая, с мизерной пенсией. Поверить в то, что когда-то давно эта пожилая и больная женщина вела беззаботную и веселую жизнь, было трудно. Но ее история начиналась словно сказка.

Наталья Кустинская в детстве с родителями

Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева. Наталья Кустинская родилась в семье эстрадных артистов. Ее папа был куплетистом-чечеточником, а мама — певицей. В их московской квартире на Малой Бронной всегда было полно гостей. Нередко приходили и такие знаменитости, как: Лидия Русланова

Девушка с раннего возраста имела эффектную внешность и обращала на себя внимание мужского пола. С 14 лет от парней не было отбоя, соседи даже жаловались, что в подъезде не протолкаться из-за ее ухажеров.

Окончив школу, Кустинская подала заявления в Вахтанговское училище и во ВГИК. Огромный конкурс не помешал ей успешно пройти и там, и там. Наталья выбрала ВГИК.

Уже на первом курсе состоялся дебют Кустинской в кино, и это несмотря на то, что во ВГИКе всегда существовал строгий запрет студентам на съемки. Но отказать режиссеру Григорию Рошалю , к тому времени выпустившему на экраны свой знаменитый фильм «Хождения по мукам», не мог никто.

Рошаль искал актрису на небольшую роль в своем новом фильме «Хмурое утро», которое должно было стать продолжением картины «Хождения по мукам». Наталью Кустинскую он случайно встретил в коридоре ВГИКа. Красивая девушка сразу обратила на себя внимание режиссера, и практически сразу была утверждена.

Эта роль стала для начинающей актрисы хорошим стартом. Критики отозвались о ее работе восторженными отзывами: «Родилась новая драматическая актриса». Появились предложения от режиссеров…

Наталья Кустинская в фильме «Годы девичьи», 1961 год После дебюта в кино были еще несколько ролей. В 19 лет Наталья вышла замуж за режиссера Юрия Челюкина (он стал первым из ее шести мужей). А в 1963 году на экраны вышел самый звездный фильм актрисы — комедия «Три плюс два» режиссера Генриха Оганесяна , снятая по пьесе Сергея Михалкова «Дикари».

Картина повествует о том, как трое друзей решили пожить «дикарями» на пустынном берегу Черного моря. Но отдыху героев помешали две девушки, которые поставили свой новенький «Запорожец» рядом с их «Волгой» и попытались создать невыносимые условия для соседей.

Фильм «Три плюс два» прогремел в начале 60-х на весь Советский Союз. Его посмотрели 35 миллионов зрителей. Тогда плакаты с изображением Кустинской — симпатичной блондинки в полосатом купальнике — украшали каждый киоск Союзпечати. Смуглую блондинку с изумрудными глазами признали самой роскошной красавицей Узнали о ней и за границей.

Наталия Кустинская в роли Наташи и Наталья Фатеева в роли Зои на съемках «Три плюс два»

На самом же деле экранные «подружки» в жизни были самыми злейшими врагами: Кустинская увела у Фатеевой мужа, космонавта Бориса Егорова . А та, как могла, мстила разлучнице.

Наталья — первая красавица советского кино

С фильмом «Три плюс два» она покорила не только СССР, но и Европу. В 1960-е французская пресса включила Кустинскую в десятку красивейших актрис мира. Журнал Candide писал он ней как о «советской Брижит Бардо». Яркой привлекательной блондинке в СССР пытались подражать многие женщины. Кстати, она часто ездила за границу представлять советские картины. В то же время из-за своей чересчур эффектной внешности западного толка она лишилась многих ролей — не соответствовала, как считало начальство, советскому типу женщины.

Мечта всех советских мужчин Наталья Кустинская и вне экрана оставалась такой же жизнерадостной красавицей, личная жизнь которой, увы, складывалась не лучшим образом. За плечами у актрисы шесть браков, множество измен и трагических случайностей.

«Как-то летом в Болгарии ко мне подошла цыганка и предложила погадать. Она сказала мне: «Первая половина твоей жизни будет прекрасной. У тебя будут слава, деньги, почет, море любви. Вторая же половина будет черной, ты будешь расплачиваться за полученное счастье». Как она говорила, так и получилось», — рассказывала актриса.

Мужья изменяли первой красавице СССР. Впрочем, в долгу не оставалась и она: нередко новая любовь оказывалась сильнее, и Кустинская разрывала отношения сама. При этом почти все мужчины после расставания с русской Брижит Бардо быстро уходили из жизни.

Наталья Кустинская со своим третьим мужем Борисом Егоровым

Космонавт Борис Егоров, тот самый, из-за которого перестали общаться две Натальи, подарил Кустинской настоящее богатство и роскошь. Он постоянно брал ее за границу, вместе они объездили пол-Европы, отдыхали только в Крыму рядом с дачами членов КПСС . Еще до свадьбы с Кустинской Борис продал свой автомобиль Бьюик и купил Наталье шикарную розоватую норковую шубу с бриллиантовыми пуговицами. А в их роскошной квартире площадью 100 квадратных метров в центре Москвы, был даже собственный бассейн.

В 1973 году она сыграла небольшую, но яркую роль любовницы режиссера Якина в знаменитой комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Среди ярких работ актрисы — второплановые роли в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и роль Полины Лахновской (жены Полипова) в киносаге «Вечный зов» по одноименному роману Анатолия Иванова

Однако в дальнейшем Кустинская стала сниматься гораздо реже, и, как правило, в небольших ролях. Более того, она неожиданно стала невыездной. Случилось это после того, как ее пригласили на главную роль в немецкую картину «Волшебная гора» по Томасу Манну . Партнерами Натальи должны были стать великие Шон Коннери Шарль Азнавур . Но по приказу первого заместителя председателя КГБ Цвигуна Наталью Кустинскую на съемки не отпустили.

Наталья Кустинская в киносаге «Вечный зов»

Но однажды счастливой жизни пришел конец. В начале 80-х, играя в спектакле «Целуй меня Кэт» Наталья Кустинская получила тяжелую травму. Во время одной из сцен, где Наталья должна была спрыгнуть с лестницы в объятия партнера, она получила открытый перелом берцовой кости, который навсегда оставил ее инвалидом.

В больнице Наталья Кустинская пролежала два месяца, затем еще полгода ходила и на костылях. А как только оправилась, случилась новая беда. Как-то Наталья собралась погулять со своей собакой. Их сенбернар был просто огромным — весил 140 килограммов. В подъезде он рванул вниз по лестнице, увлекая за собой Кустинскую. Она не удержалась и скатилась вниз головой. В итоге с диагнозом перелом основания черепа Наталья оказалась в больнице им. Склифософского.

Еще один удар ждал Кустинскую, когда она вышла из больницы. Оказалось, что за это время у мужа появилась любовница. Оскорбленная женщина тут же подала на развод несмотря на 20 лет счастливого брака.

Советская Брижит Бардо в 1973 и 2008 годах

В последние годы жизни на долю бывшей кино-красавицы выпали жестокие испытания: инвалидность, гибель единственного сына, алкоголизм и нищета.

«Я помню Наташеньку красивую, милую. Я помню и другую Наташеньку, подошедшую ко мне в метро Маяковская, как к другу. У нее даже не было денег на хлеб. Такие вот крайности», — вспоминал Валерий Усков , режиссер киноповести «Вечный зов».

За невероятное счастье в первой половине жизни Наталья Кустинская дорого заплатила страшными трагедиями во второй. Ее жизнь оказалась двухцветной, словно черно-белое кино.

«Может быть вот теперь я расплачиваюсь за то, что слишком много получала», говорила Наталья Кустинская.

Актриса с сыном Митей

В 2002 году единственный сын актрисы погиб при невыясненных обстоятельствах, а за полгода до этого от рака «сгорел» ее единственный внук… После этих событий Кустинская впала в продолжительную депрессию. Несколько лет она страдала остеоартрозом, сильно располнела.

В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. Зимой 2012 года ее накрыла еще одна болезнь: пневмония. За ней — инсульт и кома. Не приходя в сознание, некогда блиставшая на обложках иностранных и советских журналов роковая блондинка Наталья Кустинская умерла в возрасте 74 лет.