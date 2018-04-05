Режиссёр из Новосибирска сняла фильм об особенных детях

Новосибирский режиссёр Анна Протоковило сняла документальный фильм об особенных детях с диагнозом «аутизм» — дети учатся в ресурсном классе новосибирской школы «Перспектива».

Фильм опубликован на YouTube 4 апреля.

«Мне предложили на благотворительной основе сделать такой ролик к 2 апреля — это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И я согласилась», — рассказала корреспонденту НГС Анна Протоковило. Сейчас Анна учится в Москве на режиссёрском отделении Театрального института имени Бориса Щукина.

В короткометражном фильме рассказывается о «детях дождя» — так называют детей с диагнозом «аутизм» по аналогии с фильмом «Человек дождя». В видео показано, как особенные дети общаются, учатся, участвуют в мероприятиях общеобразовательной школы «Перспектива».

«Ты начинаешь понимать, что твоя жизнь очень простая, а твои проблемы настолько несерьёзны в сравнении с задачами и глобальными вопросами родителей таких детей. К аутизму у меня спокойное отношение: я просто воспринимаю таких детей как других. Как каких-то необычных, со знаком «плюс». У меня есть знакомый взрослый парень, он аутист. И если бы он мне не сказал о диагнозе, я бы думала, что он просто очень скромный интроверт, такой весь в себе. А вырос он, наверное, вот из такого же ребёнка», — рассказала Анна Протоковило.

В Новосибирске часто снимают кино — как документальное, так и игровое. Несколько дней назад в городе начались съёмки детского игрового фильма «Пришельцы из будущего», в котором главным вопросом ставятся экологические проблемы Новосибирска.