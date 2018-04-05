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Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием
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Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием 

Рамблер 20 минут назад
Этим девушкам есть чем похвастаться. Например, стопкой своих дипломов.
1/6  У красавицы Ти Джей Харт целых 3 высших: по психологии, социологии и искусству. А в юности она выступала за олимпийскую сборную США по плаванию. И вообще была образцом для подражания примерно лет до тридцати. Пока не решила, что зарабатывать на жизнь можно и съемками с фильмах для взрослых. В чем тоже преуспела.
Фото:
2/6  А у Аликс Линкс есть степень MBA в сфере интернет-маркетинга, а также окончила колледж по специальности связи с общественностью. Но с работой не ладилось: поначалу она долго не могла найти подходящую вакансию, а затем достаточно быстро увольнялась. Но главная проблема была не в деньгах - просто она хотела заниматься другим.
Фото:
3/6  Аликс мечтала стать такой же раскрепощенной, как модели со страниц Playboy. Когда девушка узнала о ресурсах, на которых девушки зарабатывают с помощью вебкамеры, она тоже решила попробовать. Дела пошли в гору, ее ролики приносили доход, а просмотры постоянно росли. Ну как тут вернуться в скучный офис?
Фото:
4/6  Эйша Карера с блеском закончила школу и даже получила грант на изучение экономики и японского языка! К 15 годам она дважды музицировала в Карнеги-холле на фортепиано и вообще была примерной девочкой, пока не стала подрабатывать стриптизом и съемками в порнофильмах. Дело пошло в гору, так что судьба Эйши нашла ее сама собой.
Фото:
5/6  Эй Джи Бейли начала сниматься в фильмах для взрослых, чтобы заработать на учебу. Заработала и получила степень бакалавра в антропологии. Девушка даже успела поработать в престижном Сент-Э́ндрюсском университете, но все равно вернулась в индустрию порно - таков был зов ее сердца.
Фото:
6/6  А красотка Шай Лав профессионал в области финансового учета. Более того, она и сейчас организует тематические семинары, консультирует по вопросам финансов и даже пишет книги на эту тему. Успешно совмещая это в своем плотном графике со съемками в откровенном кино. Ну должно же быть у человека хобби для души?!
Фото:
В нашей фотогалерее — порноактрисы, которые преуспели не только в жанре взрослого кино.
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