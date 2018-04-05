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Джосс Уидон объяснил провал «Лиги справедливости»
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Джосс Уидон объяснил провал «Лиги справедливости» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Джосс Уидон, снявший «Мстителей», как известно, не смог спасти от провала «Лигу справедливости». Тем не менее, постановщик нашел объяснение этому фиаско.
Во время встречи с фанатами на Awesome Con Уидон признался, что перед ним стояла непростая задача. Ему предстояло переделать почти готовый фильм, а также снять многие сцены за малое время. Режиссер не сказал, какие именно сцены он добавил в «Лигу справедливости», зато уточнил, что его фильм точно отличается от версии Зака Снайдера. Уидон сказал: «Не всем фильмам суждено стать „Мстителями“.
Кроме того, Уидон подчеркнул, что комиксы DC больше подходят для ТВ-формата.
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