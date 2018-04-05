«ВМ» рекомендует 

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Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Для многих телезрителей главным событием, телевизионным в том числе, будет трансляция Пасхальной службы. Например, вы можете ее посмотреть на канале «Россия 1» — начало 7 апреля в 23:30.
смеяться всем. Утро субботы и воскресенья — время своеобразного юмора «кривозеркальщиков» и иже с ними. Но на вкус и цвет товарищей нет, так что, ценители заводных аншлаговцев, включайте телевизор: ваши любимцы ждут вас в 11:40 в Большом юмористическом концерте, вести который будет Лион Измайлов.
плакать всем. Ну, может и не плакать, но от души сопереживать героям будут зрители Первого канала, включив телевизор 6 апреля в 00:10 — потрясающий фильм «Пять вечеров» с Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным покажут к юбилею замечательного актера. Фильм снят Никитой Михалковым по мотивам пьесы А. Володина. Герои фильма познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, но война разлучила их. Теперь Ильин и Тамара Васильевна встретились вновь, и их любовь вспыхнула с новой силой.
удивляться всем. 7 апреля, в 09:15, на НТВ в проекте «Кто в доме хозяин?» любители животных узнают, как можно обуздать своего любимца, если характер у него по-настоящему свинский. А чуть позже, в 13:15, на этом же канале начнется прямая трансляция из Иерусалима. НТВ предоставит возможность увидеть схождение Благодатного огня в режиме реального времени. Ждет вас также подарок от Первого канала — проект «Крещение Руси». Интереснейший исторический материал для семейного просмотра. Включайте телевизор 8 апреля в 10:15.
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