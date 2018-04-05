«Дорогие мои, хорошие!»: Сергей Безруков перевоплотился в Сашу Белого

Сергей Безруков заставил своих подписчиков погрузиться в воспоминания. Поколение, выросшее на легендарном сериале «Бригада», вновь увидело перед собой Сашу Белого, правда уже не такого молодого и не на экранах своих телевизоров, а в ленте Инстаграма.

Сергей Безруков поделился с подписчиками своего микроблога селфи из автомобиля. Мужчина предстал в «бандитском» образе, напомнив поклонникам того самого Сашу Белого, парня из 90-х. Фанаты с приятными ностальгическими чувствами принялись вспоминать те времена, когда они мчались из школы, из института, а кто-то и с работы, чтобы скорее посмотреть новую серию нашумевшего сериала. Пользователи рунета признались, что Саша Белый, конечно, уже не тот, что был перед ними пятнадцать лет назад, но все же они порадовались такому погружению в двухтысячные. Они отметили, что считают эту роль самой значимой в фильмографии актера. «Всем поклонникам „БРИГАДЫ“! Дорогие мои, хорошие! Для настроения!» — написал Безруков под фото.

Однако фолловеры вспомнили и про еще одного не менее яркого героя, которого играл Безруков. Они привели в пример роль Иешуа в фильме «Мастер и Маргарита». По словам почитателей российского кинематографа двухтысячных годов, игра Сергея в этом произведении была феноменальной. Комментирующие признались, что именно его участие в этой картине сделало её выдающейся. «Сашка Белый! Аж слезы накатились!» «Наконец то вернулся в свое истинное амплуа!» «Снимайте новую Бригаду, так не хватает!» «Талантливейший актер современности!»

Перевоплотившись в Сашу Белого, Сергей Безруков позволил своим фанатам ненадолго вернуться в прошлое и освежить память. Кстати, также актер призвал фоллореров «оживить воспоминания» и прочитать произведения Пушкина.