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Следующего Индиану Джонса сыграет женщина
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Следующего Индиану Джонса сыграет женщина 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма
Съемки пятой части о приключениях Индианы Джонса запланированы на апрель 2019. Это будет последний фильм, в котором роль знаменитого археолога исполнит Харрисон Форд.
В недавнем интервью корреспонденту газеты The Sun, режиссер картины, Стивен Спилберг, заявил, что вполне допускает, что главную роль в последующих частях картины может сыграть женщина.
В таком случае просто придется назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет,
— поделился своими мыслями режиссер.
Спилберг не уточнил, планирует ли он остаться постановщиком дальнейших частей "Индианы Джонса" или после окончания съемок пятого фильма передаст свои полномочия другому режиссеру.
Пока же в планах Спилберга создать очередной киношедевр с Харрисоном Фордом в главной роли. Сюжет предстоящей картины держат в строжайшем секрете, не указывая ни место действия, ни историческую эпоху, где предстоит действовать главному герою. Полный актерский состав тоже пока не уточнен.
Премьера фильма с рабочим названием "Индиана Джонс 5" запланирована на лето 2020 года.
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