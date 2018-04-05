Следующего Индиану Джонса сыграет женщина

Съемки пятой части о приключениях Индианы Джонса запланированы на апрель 2019. Это будет последний фильм, в котором роль знаменитого археолога исполнит Харрисон Форд

В недавнем интервью корреспонденту газеты The Sun, режиссер картины, Стивен Спилберг , заявил, что вполне допускает, что главную роль в последующих частях картины может сыграть женщина.

В таком случае просто придется назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет,

— поделился своими мыслями режиссер.

Спилберг не уточнил, планирует ли он остаться постановщиком дальнейших частей "Индианы Джонса" или после окончания съемок пятого фильма передаст свои полномочия другому режиссеру.

Пока же в планах Спилберга создать очередной киношедевр с Харрисоном Фордом в главной роли. Сюжет предстоящей картины держат в строжайшем секрете, не указывая ни место действия, ни историческую эпоху, где предстоит действовать главному герою. Полный актерский состав тоже пока не уточнен.

Премьера фильма с рабочим названием "Индиана Джонс 5" запланирована на лето 2020 года.