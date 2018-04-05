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День космонавтики отпразднуют в Московском
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День космонавтики отпразднуют в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Праздник в честь Дня космонавтики пройдет 12 апреля на площади около Дворца культуры «Московский».
— Мы организуем флешмоб «Я — ракета». В рамках мероприятия пройдет социальный показ российского исторического фильма о первом выходе в человека открытый космос «Время первых». Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе тематических рисунков на асфальте на площади у ДК, — рассказала пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Московский Юлия Смолий.
Отметим, что это уже второе мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, которое проводят активисты. С просветительской лекцией, презентациями и показом фильма в местную школу члены молодежной организации отправятся 12 апреля.
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