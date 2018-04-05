Нонна Гришаева вспомнила детство

Так, Нонна рассказала, что начала свою актерскую карьеру, еще будучи ребенком: «Я с детства на сцене, я помню, как меня выбрали из четырехсот детей на главную роль, когда мне было 10 лет», — вспомнила актриса.

По поводу своего актерского предназначения рассуждал и Виктор Сухоруков, который признался, что совершенно не переживает из-за того, что в его биографии, в основном, роли второго плана.

"Я всегда был вторым, а разве это плохо? Я хоть и второй, но у меня аншлаги, приходят зрители, громкие аплодисменты, овации…Ведь это и есть самое большое счастье для артиста», — заключил артист.