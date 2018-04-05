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Нонна Гришаева вспомнила детство
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Нонна Гришаева вспомнила детство 

WomanHit.ru 54 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Очередной «Звездный вечер» в поддержку ветеранов сцены, по заложенной Эльдаром Рязановым традиции, собрал не только любителей кино и театра, но и популярных актеров. Поговорить о проблемах актерской профессии пришли Нонна Гришаева, Петр Красилов, Виктор Сухоруков и другие.
Так, Нонна рассказала, что начала свою актерскую карьеру, еще будучи ребенком: «Я с детства на сцене, я помню, как меня выбрали из четырехсот детей на главную роль, когда мне было 10 лет», — вспомнила актриса.
По поводу своего актерского предназначения рассуждал и Виктор Сухоруков, который признался, что совершенно не переживает из-за того, что в его биографии, в основном, роли второго плана.
"Я всегда был вторым, а разве это плохо? Я хоть и второй, но у меня аншлаги, приходят зрители, громкие аплодисменты, овации…Ведь это и есть самое большое счастье для артиста», — заключил артист.
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