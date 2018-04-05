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Наталья Кустинская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
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Наталья Кустинская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Ровно 80 лет назад, 5 апреля 1938 года, родилась Наталья Кустинская. Актрисы не стало в 2012 году.
Предлагаем вспомнить фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграла Наталья Кустинская.
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