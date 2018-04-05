Ещё
Новый взгляд на роман «Обломов» представят в «Рекорде»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый взгляд на роман «Обломов» представят в «Рекорде» 

Newsroom24 19 минут назад
Фото: Newsroom24
Новый взгляд на роман «Обломов» и экранизацию этого же романа представит ЦК «Рекорд» 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.
Открытая лекция «ПРИ СВЕТЕ ВЕЧНОСТИ: читаем— изучаем— смотрим классику!» и кинопоказ «Несколько дней из жизни Обломова», приуроченные к Международному дню культуры, пройдут в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум».
Отметим, что фильм показывается в новой цифровой реставрации, выполненной специалистами «Мосфильма». Это уже третий фильм проекта «Синематека в „Рекорде“.
15 апреля во всех регионах России стартует акция „Культурный минимум“. Это возможность для творческой молодежи пригласить своих родителей и родственников вместе бесплатно посетить культурные места, концертные площадки, музеи, открытые выставки, галереи и театры Нижнего Новгорода и проникнуться искусством. В Нижнем Новгороде региональным координатором акции стал Нижегородский экспериментальный театр NEXT.
Вход свободный. Начало лекции: 13 часов. Начало сеанса: 14 часов.
Newsroom24: последние новости
Детский сад в поселке Новинки откроет Глеб Никитин 5 марта МТС назвал лучших юных авангардистов Нижнего Новгорода Музей живой бумаги открыт в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение