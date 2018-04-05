Новый взгляд на роман «Обломов» представят в «Рекорде»

Новый взгляд на роман «Обломов» и экранизацию этого же романа представит ЦК «Рекорд» 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.

Открытая лекция «ПРИ СВЕТЕ ВЕЧНОСТИ: читаем— изучаем— смотрим классику!» и кинопоказ «Несколько дней из жизни Обломова», приуроченные к Международному дню культуры, пройдут в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум».

Отметим, что фильм показывается в новой цифровой реставрации, выполненной специалистами «Мосфильма». Это уже третий фильм проекта «Синематека в „Рекорде“.

15 апреля во всех регионах России стартует акция „Культурный минимум“. Это возможность для творческой молодежи пригласить своих родителей и родственников вместе бесплатно посетить культурные места, концертные площадки, музеи, открытые выставки, галереи и театры Нижнего Новгорода и проникнуться искусством. В Нижнем Новгороде региональным координатором акции стал Нижегородский экспериментальный театр NEXT.

Вход свободный. Начало лекции: 13 часов. Начало сеанса: 14 часов.