Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию после штрафа за фильм о Донбассе

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал организаторов фестиваля «Артдокфест» на 100 тыс. руб. за показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о конфликте в Донбассе без прокатного удостоверения, сообщается в открытом письме «Артдокфеста».

Дирекцию фестиваля не пригласили на суд повесткой — уведомление было направлено по юридическому адресу фестиваля в «Дом кино» почтой и не было передано в руки дирекции.

"В своем решении мировой судья не учел принципиально важную вещь — по российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках Международного кинофестиваля, проводимого на территории России, прокатное удостоверение государственного образца не требуется", — отмечается в письме.

Решение суда авторы обращения считают несправедливым и задумываются, продолжит ли фестиваль документального кино существование на территории России. "Артдокфест" имеет честь объявить о приеме работ на фестиваль 2018 года, который обязательно состоится. Другой вопрос, будет ли это территория Российской Федерации? Вопрос остается открытым", — пишут организаторы.