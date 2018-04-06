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Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию после штрафа за фильм о Донбассе
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Фестиваль «Артдокфест» может покинуть Россию после штрафа за фильм о Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АртДокФест
Пресненский районный суд Москвы оштрафовал организаторов фестиваля «Артдокфест» на 100 тыс. руб. за показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о конфликте в Донбассе без прокатного удостоверения, сообщается в открытом письме «Артдокфеста».
Дирекцию фестиваля не пригласили на суд повесткой — уведомление было направлено по юридическому адресу фестиваля в «Дом кино» почтой и не было передано в руки дирекции.
"В своем решении мировой судья не учел принципиально важную вещь — по российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках Международного кинофестиваля, проводимого на территории России, прокатное удостоверение государственного образца не требуется", — отмечается в письме.
Решение суда авторы обращения считают несправедливым и задумываются, продолжит ли фестиваль документального кино существование на территории России. "Артдокфест" имеет честь объявить о приеме работ на фестиваль 2018 года, который обязательно состоится. Другой вопрос, будет ли это территория Российской Федерации? Вопрос остается открытым", — пишут организаторы.
Оба показа фильма «Полет пули» прошли в декабре 2017 года и были сорваны активистами националистического движения SERB. Лидер движения Игорь Бекетов был признан виновным в неповиновении полиции и получил семь суток ареста.
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