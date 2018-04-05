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Фестиваль в Москве оштрафовали за показы фильма об украинских карателях
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Фестиваль в Москве оштрафовали за показы фильма об украинских карателях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей дирекцию кинофестиваля «Артдокфест» за два показа картины «Полет пули» без прокатного удостоверения.
«Судебный участок 380 Пресненского района города Москвы вынес постановление наложить штраф на дирекцию фестиваля «Артдокфест» за два показа в конкурсной программе 2017 года фильма Беаты Бубенец «Полет пули» производства Латвии (кинокомпании Ego Media и VFS) без прокатного удостоверения», — говорится в открытом письме, опубликованном на сайте фестиваля.
Организаторы отметили, что судья при вынесении решения «не учел принципиально важную вещь». «По российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля, проводимом на территории России, прокатное удостоверение государственного образца не требуется», — заявили они.
По словам организаторов, дирекция фестиваля не получала повестки и суд прошел без представителей «Артдокфеста».
В письме также сообщается, что за два показа картины фестиваль оштрафовали на 100 тыс. рублей. «Но что такое 100 тыс. руб для „Артдокфеста“? Если учитывать, что фестиваль после объявления в 2014 году войны лично министром культуры России Владимиром Мединским лишился государственных субсидий, и уже пятый год существует исключительно за счет поддержки зрителей и немногочисленных партнеров, это катастрофически большая цифра», — указано в обращении.
Организаторы подчеркнули, что подобное судебное решение стало «ударом по самому факту существования фестиваля в России», а также намекнули, что в следующий раз «Артдокфест» может пройти на территории другой страны.
«Артдокфест» имеет честь объявить о приеме работ на фестиваль 2018 года, который обязательно состоится. Другой вопрос будет ли это территория России? Вопрос остается открытым», — заключили авторы письма.
В декабре картина Беаты Бубенец «Полет пули», показ которой на международном фестивале документального кино «Артдокфест» оказался сорван активистами движения SERB, получила приз «Лавр» в номинации «Арт-фильм».
Фильм «Полет пули» режиссера рассказывает о действиях украинских националистических вооруженных формирований в Донбассе в 2014-2015 годах.
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