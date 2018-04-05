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Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
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Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов 

Рамблер 1 час назад
Фото: @svetlana_khodchenkova
В Риге начались съемки остросюжетного фильма "Герой". Режиссер картины — Карен Оганесян, сценарист — Николай Куликов. Главные роли сыграют Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков.
Сцены драк, перестрелок и погонь будут сделаны с привлечением европейских постановщиков трюков. Создатели обещают зрелищный фильм с живыми героями и неожиданными поворотами.
Герой Петрова Андрей в юности прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки для подростков, которых готовили к шпионажу. Затем проект был закрыт, а главный герой перебрался жить в Европу. Однако звонок отца (Владимир Машков) круто меняет жизнь главного героя. Теперь он должен спасти его и себя от неизвестных врагов, пытающихся их унчтожить. Помогать ему в этом нелегком деле будет его первая любовь — Маша, которую сыграет Ходченкова. Однако в этой ситуации у нее есть свои собственные мотивы
Производством фильма занимается кинокомпания "Карго" и холдинг ВГТРК.
Среди работ Карена Оганесяна — "Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой". Куликов является соавтором таких фильмов как "Я худею", "Движение вверх", "Экипаж" и "Легенда №17".
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