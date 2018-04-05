Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов

Сцены драк, перестрелок и погонь будут сделаны с привлечением европейских постановщиков трюков. Создатели обещают зрелищный фильм с живыми героями и неожиданными поворотами.

Герой Петрова Андрей в юности прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки для подростков, которых готовили к шпионажу. Затем проект был закрыт, а главный герой перебрался жить в Европу. Однако звонок отца (Владимир Машков) круто меняет жизнь главного героя. Теперь он должен спасти его и себя от неизвестных врагов, пытающихся их унчтожить. Помогать ему в этом нелегком деле будет его первая любовь — Маша, которую сыграет Ходченкова. Однако в этой ситуации у нее есть свои собственные мотивы

Производством фильма занимается кинокомпания "Карго" и холдинг ВГТРК

Среди работ Карена Оганесяна — "Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой". Куликов является соавтором таких фильмов как "Я худею", "Движение вверх", "Экипаж" и "Легенда №17".