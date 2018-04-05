В московской школе проведут «День Простоквашино»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Тематический «День Простоквашино» пройдет в пятницу в московской школе №2030, аниматоры «Союзмультфильма» проведут мастер-классы по рисованию, сообщила пресс-служба студии.

"Участников мероприятия ждет насыщенная интерактивная программа c весёлыми конкурсами. Профессиональные художники-аниматоры детского центра «Союзмультклуба» проведут обучающие мастер-классы по рисованию. Специально приглашённый гость режиссёр Станислав Соколов продемонстрирует собравшимся кукол и эскизы к анимационному фильму «Гофманиада», — говорится в сообщении.

После дети смогут посмотреть кукольный спектакль и сфотографироваться с персонажами мультфильма. В завершении планируется показ старых серий мультфильма «Простоквашино», отметили в пресс-службе.

"Союзмультфильм" — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено более 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили «золотой фонд» мировой анимационной классики, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.