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В московской школе проведут «День Простоквашино»
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В московской школе проведут «День Простоквашино» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Тематический «День Простоквашино» пройдет в пятницу в московской школе №2030, аниматоры «Союзмультфильма» проведут мастер-классы по рисованию, сообщила пресс-служба студии.
"Участников мероприятия ждет насыщенная интерактивная программа c весёлыми конкурсами. Профессиональные художники-аниматоры детского центра «Союзмультклуба» проведут обучающие мастер-классы по рисованию. Специально приглашённый гость режиссёр Станислав Соколов продемонстрирует собравшимся кукол и эскизы к анимационному фильму «Гофманиада», — говорится в сообщении.
После дети смогут посмотреть кукольный спектакль и сфотографироваться с персонажами мультфильма. В завершении планируется показ старых серий мультфильма «Простоквашино», отметили в пресс-службе.
"Союзмультфильм" — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено более 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили «золотой фонд» мировой анимационной классики, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.
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